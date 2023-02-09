شكرا لقرائتكم خبر عن مي نور الشريف وشقيقتها وبوسي فى صور شتوية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة مي نور الشريف عبر صفحتها على موقع “ إنستجرام ” صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي ، وشقيقتها سارة نور الشريف .

وظهرت مي نور الشريف برفقة عائلتها وهي ترتدي شبه حجاب على رأسها ، مما دفع إحدى المتابعات لتوجيه سؤال لها ، حول إذا ما كانت قد ارتدت الحجاب أم لا.

وحرصت مي نور الشريف على الإجابة على المتابعة، حيث أكدت انها ترتدي بسبب انخفاض درجات الحرارة.



متابعي مي نور الشريف

مي نور الشريف الصور تحفظ اللحظات الحلوة

وعلقت مي علي الصور ب " بحب التصوير لقدرته أنه يحفظ لي لحظة حلوة عيشتها. وأنه وسيلة لزيارة ذكري وحشاني. و ساعات لتذكرني بمشواري من نجاحات و إخفاقات، من قرارات قليلة الخبرة، و قدرتي علي تعلم الدرس و اختياري الأمل و الإصرار علي أكتشاف الحياة. الصورة عندها قدرات غير عادية .. أن ترجعنا لشعور جميل حسينا بيه و ترسم علي وجهنا إبتسامة و ساعات قلبنا يدق دقة زيادة الله يديم حبايبي و سندي و ضهري فوق راسي ويديم الابتسامة مش بس علي شفايفهم و كمان جوا قلوبهم"



مي نور الشريف تظهر بشبة حجاب برفقة والدتها وشقيقتها

مي نور الشريف تظهر بشبه حجاب برفقة والدتها وشقيقتها

وكانت قد احتفلت الفنانة مى نور الشريف، بعيد ميلاد والدتها النجمة بوسى، متمنيه لها المزيد من السعادة والصحة في حياتها، ونشرت مى صورة عائلية عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت مى، قائلة: "أمي حبيبتي ..مرينا بأوقات كثيرة حلوة وأوقات ثانية كانت صعبة ..كبرنا أحنا الإثنين و كمان بقيتي صحبتي الحمد لله علي وجودك في حياتي و نعمة حبك و رضاكِ عليا كل عام و أنتي طيبة و بخير و صحة و سعادة و أيام كثيرة أكثر من حبك و حنانك و لحظات حلوة و نعمل ذكريات جديدة حلوة متجمعين فيها مع حبايبنا بحبك الأمس كان عيد ميلاد حبيبتي مامي".



مي نور الشريف تظهر بالحجاب رفقه اهلها

مي نور الشريف برفقة والدتها وشقيقتها

ورغم غياب مي نور الشريف عن التمثيل لم يمنعها من أن تكون متواجدة دائما في قلب جمهورها، خصوصا أنها لم تثير أي أزمة أو تفتعل المشاكل في الوسط الفني، وكانت دائما بعيدة عن الأخبار المثيرة للجدل، بل يرى فيها الجمهور الوجه البرىء ولم تغتر بأن يكون والدها فنان شهير بحجم نور الشريف، او أن تكون والدتها أحد أبرز الممثلين في السينما الفنانة بوسي.

ومع كل ظهور لـ مي نور الشريف سواء في مناسبة أو عبر حسابها بموقع إنستجرام تتلقى تعليقات إيجابية من جمهورها، خصوصا أن ظهورها في الأغلب يكون مع أسرتها.