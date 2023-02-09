شكرا لقرائتكم خبر عن علا رامى ومجدى فكرى يفتتحان عرض "شفيقة المصرية" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم اليوم الخميس 9 فبراير افتتاح مسرحية "شفيقة المصرية" ، بعد أن كان مقررًا افتتاحها الخميس الماضى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من تجهيزات المسرح،وانتهى فريق عمل مسرحية "شفيقة المصرية" من البوسترات الدعائية للعمل

مسرحية "شفيقة المصرية" من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون، التابع للفنون الشعبية والبيت الفني، وذلك بقيادة الفنان الكبير خالد جلال، ودكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية والمسرحية الإنتاج الأول لفرقة الالات الشعبية بقيادة لبني الشيخ.

تدور أحداث مسرحية "شفيقة المصرية" حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

يشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.

يذكر أن الفنان مجدى فكرى قدم مؤخرًا مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، وشاركه البطولة كل من دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.