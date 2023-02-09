شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفل "صوت السينما" بدار الأوبرا المصرية 14 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفلا غنائيا ضخما في دار الأوبرا المصرية بعنوان "صوت السينما" يوم 14 فبراير الجاري برفقة الفنانة ريهام عبد الحكيم، وذلك بمشاركة فريق أوركسترالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة من أغاني الأفلام في السينما.

وروج مدحت صالح للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مشيرًا إلى نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد طرحها، وعلق "صالح" قائلا: "نفاد جميع تذاكر حفل صوت السينما (14 فبراير) بدار الأوبرا المصرية، أشوفكم على خير.. بحبكوا".

كما طرح "صالح" مؤخرا أجدد أعماله الفنية بعنوان " نار"، وهو من تأليف محمد مصطفى مالك، ألحان محمود أنور.

يذكر أن مدحت صالح يشارك خلال الوقت الحالي في مسلسل "وبينا ميعاد" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ويقوم ببطولة العمل مجموعة من الفنانين وهم: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، أسامة الهادي، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة،

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