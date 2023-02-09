شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يضغط لاستعادة كيسيه.. واللاعب يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشير العديد من التقارير الصحفية الإسبانية خلال الفترة الحالية، إلى رغبة نادي برشلونة في التخلص من خدمات لاعبه فرانك كيسيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة "يوليو 2023".

ويأتي ذلك في ظل المستوى السيئ الذي بدى عليه لاعب الوسط الإيفوراي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الصيف الماضي 2022.

كيسيه الذي انضم إلى النادي الكتالوني في الصيف الماضي بعقد سارٍ حتى صيف 2026، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ميلان الإيطالي.



ميلان يقدم عرض للحصول على كيسيه.. واللاعب يرد

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "سبورت الإسبانية" فإن ميلان قدم عرض للحصول على صاحب الـ 27 عامًا في الشتاء الماضي، منتهزًا تعثره مع البارسا في الفترة الحالية.

‏لكن رفض اللاعب الرحيل، حيث لم يفكر لدقيقة واحدة الخروج من الكامب نو وحلمه هو النجاح مع البارسا.

تعرف على أرقام كيسيه مع برشلونة 2022/2023

شارك اللاعب منذ انضمامه إلى برشلونة في 21 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل هدف وحيد.