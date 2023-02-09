شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال شقيق ريهام عبد الغفور الوحيد فى مسلسل "الأصلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان اسلام جمال فى بطولة مسلسل الأصلى للنجمة ريهام عبد الغفور والمقرر انطلاق عرضه يوم الأحد المقبل على قناة dmc الساعة 8 مساء، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية "فاروق" الشقيق الرجل الوحيد لريهام عبد الغفور ويحدث بينهم العديد من الخلافات بعد وفاة والدهما أحمد بدير والذى أوصى ابنته فاطمة بالحفاظ على تجارته والميراث أمام أخوتها فايزة وفريدة وفريال وفاروق.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أن إسلام جمال عرض له مؤخراً مسلسل "حكايات جروب العيلة" من 15 حلقة على قناة ON، والعمل بطولة سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين الشباب. معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله وإخراج منال الصيفي.