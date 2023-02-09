بعد إعلان خطبتها.. تعرّفوا على الزوج الأول لـ نادين نسيب نجيم ووالد أبنائها الذي يكبرها بأكثر من 15 عامًا – صور!

كتب امير فتحي في الخميس 9 فبراير 2023 11:48 صباحاً - بعد المفاجأة التي تلقتها نادين نسيب نجيم ليلة الأحد في حفل عيد ميلادها، وقيام حبيبها ناريغ ناربيكيان بعرض الزواج عليها وسط تصفيق واحتفال من الحاضرين، تساءل جمهور الفنانة ومحبيها عن الحياة الشخصية للفنانة اللبنانية لمعرفة معلومات أكثر عنها وعن أولادها وزوجها السابق، وذلك بعدما تصدرت الترند مؤخرًا.

زوج نادين نجيم الأول

ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية نادين نجيم (مواليد 1984)، تزوجت من المهندس اللبناني ولاعب البوكر الشهير هادي أسمر (مواليد 1968) في اليوم الموافق 6 يونيو/ حزيران عام 2012.

وحول تفاصيل طلب الزواج صرحت نادين نسيب نجيم أن هادي تقدم بطلب يدها بعد أيام من تعارفهما: “خلال سهرة في الجميزة وضع في إصبعي الخاتم، ومن ثم سألني إن كنت أرغب في الزواج منه. أصبت حينها بالصدمة، لم يترك لي مجالاً للتفكير لكن المكتوب مقروء من عنوانه”.

أبناء نادين نسيب نجيم

ورزقت نادين نجيم من زوجها الأول بطفلين هما هيفين بعام 2013 والتي عمرها الآن (10 سنوات)، وشقيقها جيوفاني بعام 2014 وعمره الحالي (9 سنوات)، وتعيش نادين بعد الطلاق مع طفليها وتتفانى من أجلهما وفي الإهتمام بهما خاصةً بعدما انفصلت عن والدهما في عام 2019.

طلاق نادين نجيم من هادي الأسمر بعد 8 سنوات

وبعد زواج دام 8 سنوات، فاجأت نادين نجيم الجمهور بخبر طلاقها، حيث أعادت نشر بياناً صحفياً كان قد تحدث حول تفاصيل طلاقها عن زوجها هادي الأسمر، قبل أن تعلق على الأمر بتغريدة لها عبر «تويتر» قالت بها: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا”.

وأضافت نادين نجيم في تغريدتها عن طلاقها: “ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”؛ وذكرت نادين نجيم في بيانها أنها وزوجها قررا الانفصال برقي، وانهما اتخذا القرار منذ عام ولكن قررا التمهيد له طوال هذه المدة حتى لا يؤثر على أطفالهما؛ وأكدت نادين نجيم على علاقتها القوية بزوجها السابق هادي الأسمر بعد الطلاق

نادين تتلقى عرض زواج جديد بعيد ميلادها

وقبل أيام قليلة، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو وثق لحظة مفاجآة خطيبها لها، في حفل عيد ميلادها، إذ ظهر خلال الحفل وهو يركع على ركبتيه أمامها لتقديم خاتم الزواج.

وعبّرت «نادين» عن سعادتها البالغة بتلك المفاجآة، مرفقة تعليقًا بالإنجليزية قائلة: «اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالحب والحياة، أنا وافقت على الزواج منه».

وبعد إعلانها نبأ خطبتها، نشرت الفنانة اللبنانية، صورة جمعتها بخطيبها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابها الرسمي على «إنستجرام»، ودونت عليها، «يارب تحمينا وتبعد عنا الناس السيئة، وتباركلنا العمر كله».

نادين تتلقى التهاني والتبريكات من النجوم

وفي تهنئة مميزة من أحلام، غردت للثنائي عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قائلة: “فررررررحت لكم حبايبي.. ربي يسعدكم ويبارك لكم ولو سمحت صهرنا حط هالجوهره في عيونك وقلبك بحبكم”.

عدد كبير من النجوم باركوا لها وأولهم جويل، قصي خولي، سلمى أبو ضيف ،نور عريضة، صفاء سلطان، ديمة بياعة ، كارن وازن ، نيكولا جبران و غيرهم الكثير.

تأتي خطوة ناريغ بطلب يد نادين للزواج بعدما سألها برنامج MBC Trending حول ما إذا ستشهد هذه السنة زواجها من خطيبها ناريك، وذلك على هامش تواجدها في حفل Joy Awards بالعاصمة السعودية، حيث قالت أنها لا تمتلك إجابة على السؤال، لاسيما أن لديها الكثير من التعاقدات والخطط التي لابد أن تنجزها، مُشيرةً إلى أنه في حال كان هناك وقت كافٍ للتخطيط للزفاف، فمن المحتمل أن تفكر بذلك.تابعت “صراحة ما عندي فكرة عندي هلا بعض التعاقدات لازم خلصهم، إزا ضللنا وقت بنعملها، مشغولة كتير، عنجد عندي خطط ما بطلعلي وقت أهتم بهذه الخطوة”.

نادين نجيم في صالون زهرة

ومن ناحية أخرى تنتظر نادين نسيب نجيم، عرض الجزء الثانى من مسلسل “صالون زهرة” قريبا على إحدى المنصات، ويشاركها بطولته كل من: معتصم النهار، طونى عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادى أبى سمرا، زينة مكي، نهلا داود، مجدى مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة والمسلسل من إخراج جو بوعيد.

و”مسلسل صالون زهرة” من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار، حيث تدور الأحداث في إطار رومانسي مختلط بدراما لايت كوميدي وهو عمل لطيف يروي قصص معاصرة للنساء وعلاقاتها مع الرجل والأصدقاء وسوف يسلط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت والضرر الذي يلحق بـ صالون زهرة.

وحصدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات، عن مسلسل “صالون زهرة” بجزئه الأول.

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