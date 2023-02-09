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شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ينتهى من تسجيل أحدث أغانيه بالتعاون مع تامر حسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب بهاء سلطان من تسجيل أحدث أغانيه داخل أحد الاستوديوهات بمدينة نصر، حيث تعاون فى أغنيته الجديدة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، وهندسة صوتية ماهر صلاح، والموزع أحمد عادل فى ثانى تعاون معه على التوالى بعد أغنية "عجبناكو"، التى طرحت مؤخرا.
ومن المنتظر أن يطرح بهاء سلطان، اليوم، أغنية جديدة بعنوان "البيت وحش"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز"، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف وتوزيع محمد علام.
عزيز الشافعى وتامر حسين مع بهاء سلطان
احمد عادل وعزيز الشافعى وتامر حسين وماهر صلاح مع بهاء سل
يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "العمر كله" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية..
العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه
هو اللي قلته عليك قلته من شوية
انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه
ماتسيبني اجرب حد تاني جديد عليا
إن شالله تفضل 100 سنة واقف كده
انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده
رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني
ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده
الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير
وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك
انا بعترف مكنش فيه زيك كتير
كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك
ان شالله تفضل 100 سنة واقف كده
انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده
رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني
ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده