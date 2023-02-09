شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ينتهى من تسجيل أحدث أغانيه بالتعاون مع تامر حسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب بهاء سلطان من تسجيل أحدث أغانيه داخل أحد الاستوديوهات بمدينة نصر، حيث تعاون فى أغنيته الجديدة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، وهندسة صوتية ماهر صلاح، والموزع أحمد عادل فى ثانى تعاون معه على التوالى بعد أغنية "عجبناكو"، التى طرحت مؤخرا.

ومن المنتظر أن يطرح بهاء سلطان، اليوم، أغنية جديدة بعنوان "البيت وحش"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز"، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف وتوزيع محمد علام.

عزيز الشافعى وتامر حسين مع بهاء سلطان



احمد عادل وعزيز الشافعى وتامر حسين وماهر صلاح مع بهاء سل احمد عادل وعزيز الشافعى وتامر حسين وماهر صلاح مع بهاء سل

يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "العمر كله" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية..

العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه

هو اللي قلته عليك قلته من شوية

انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه

ماتسيبني اجرب حد تاني جديد عليا

إن شالله تفضل 100 سنة واقف كده

انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده

الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير

وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك

انا بعترف مكنش فيه زيك كتير

كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك

ان شالله تفضل 100 سنة واقف كده

انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده