اليوم غلق باب الترشيح في التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية

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القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم الخميس الموافق 9 فبراير باب الترشيح في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية التي يتم فيها اختيار 6 أعضاء ونقيب والأعضاء الذى خلت مقاعدهم في النقابة هي مقاعد الفنانون نيهال عنبر وإيهاب فهمى و وسامى مغاورى وعفاف رشاد وأشرف طلبة ومصطفى حجاج ولقد تم فتح باب الترشيح منذ الأول من فبراير الجارى على تجرى الانتخابات يوم الجمعة 3 من مارس المقبل داخل نادى النقابة من الساعة 9 صباحًا حتى الـ5 مساءً

6 أعضاء من النقابة يخرجون من المجلس ويحق لهم الترشح مجددا

من ناحية أخرى سبق وشهدت النقابة افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر فى ديسمبر الماضى، كما شدت وقتها تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرين.

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