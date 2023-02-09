شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يقدم شخصية العالم الفرنسى "كليمان"فى "سره الباتع"رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان حسين فهمى خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه مستمر في تصوير دوره في مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، من إنتاج شركة سينرجى، وقال الفنان حسين فهمي خلال لقائه بالبرنامج : دوري في المسلسل بجسد شخصية حقيقية، وهو أحد العلماء الذين حضروا مع نابليون بونابرت إلى مصر واسمه كليمان.

أضاف: «هذا العالم حضر لمصر مع العالم شامبليون، وأحب مصر وعاش ومات فيها، وهي شخصية حقيقية من العلماء الذين رافقوا الحملة الفرنسية إلى جانب العسكريين».

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب المشاركين في المسلسل، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.