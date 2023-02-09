شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يكشف عن مواقف تعرض لها مع الكلاب والقطط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن الرداد سراً في حياته، وذلك خلال لقاؤه سابق له في برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية القديرة إسعاد يونس، أعيد تداوله من جديد، حيث أكد إنه يمتلك ماضى سئ مع الحيوانات وخصوصاً الكلاب والقطط، مضيفاً إلى أن الكلاب بتجرى وراه في الشارع بحسب قوله، وانه تعرض لمواقف غريبة مع القطط في طفولته أو وهو كبيراً.

وأضاف الرداد، أن له موقف مع إحدى القطط، حيث وجد قطة صغيرة وقت المطر، وراح ينقذها وبالفعل أحضر لها الطعام واجلسها في ماكن آمن، كما أنه وجد عاطفة زوجته إيمى مع الحيوانات وخصوصاً الكلاب، لاسيما أنها تحب الحيوانات بشكل كبير.

وكشف الرداد، ان الحيوانات التي تقتنيها إيمى ودنيا سمير غانم، تمكث في منول إيمى القديم، ولكن نعيش أنا وايمى بعيداً عن الحيوانات التي تمتلكها زوجته.

وفى سياق آخر، حضر حسن الرداد العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي" الذى طرح في دور العرض الأيام الماضية، بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمي وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

يشار إلى أن حسن الرداد بدأ تصوير مسلسله الجديد "محارب" ويقدم من خلاله دور سائق ميكروباص، من والمقرر أن يعرض في رمضان المقبل، من اخراج شيرين عادل .