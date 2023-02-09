شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى ينتهى من تسجيل أغنيتين بعنوان " ما فيش مجاملة وظلموك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان حلمى عبد الباقى من تسجيل أغنيتين بعنوان "ظلموك يا غالى" و"ما فيش مجاملة" لطرحهما خلال الفترة المقبلة، إذ يطرح الأولى الأسبوع المقبل، وبعدها بـ 15 يومًا يطرح الثانية.

"ظلموك يا غالى" من كلمات زياد حسن ، وألحان عمر عادل، وتوزيع المايسترو أسامة سعيد، أما الأغنية الثانية "ما فيش مجاملة" من تأليف أحمد عبد العزيز ، ألحان احمد أسامة ، توزيع محمد حنفي.

وكان قد كشف الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية فى تصريح لـ"الخليج 365" تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر، مطمئنًا محبيه بأنه بحالة صحية جيدة.

وقال حلمى عبد الباقى إن الموسيقار حلمى بكر حالته مستقرة، وهو الآن فى المستشفى يتلقى العلاج اللازم بعد تورم قدمه، لكن وظائف الجسم عادت تعمل بشكل طبيعى .