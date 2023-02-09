شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح من ذوى القدرات يشارك فى الدوم بالطبلة: بثبت للعالم إن مفيش مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد صلاح، من ذوي القدرات الخاصة، مقطوعة عزف بالطبلة خلال الموسم التاني بالدوم، بمسابقة العزف، خارج المسابقة، وقال أحمد إنه جاء ليثبت للعالم كله أنه لا يوجد مستحيل، وبرع أحمد خلال عزفه، والأرتيست يشاركه العزف.

وتشكلت لجنة العزف الموسيقى من الفنان ماجد سرور، والفنان طارق فؤاد، والفنان نبيل برجاس، والفنان يحيى الموجى.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.