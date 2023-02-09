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أفلام يتمنى الجمهور أجزاء جديدة منها.. أبرزها صعيدى فى الجامعة الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد -  حاول صناع بعض الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها بدور العرض إلى استغلال هذا النجاح لتصوير جزء ثان منها، رغم مرور سنين طويلة على أول عرض لها ولكن يبدو أن فكرة البحث عن جزء ثان بعد مرور سنوات طويلة قد تبدو مستحيلة وهي الاعمال التي نستعرضها من خلال التقرير

 

 فيلم" صعيدى في الجامعة الامريكية"

  كان أول عرض له في يوم 3 أغسطس عام  1998  بطولة محمد هنيدى وأحمد السقا وطارق لطفى ومنى زكى وغادة عادل وهانى رمزى وأميرة فتحى وإخراج سعيد حامد وتأليف مدحت العدل وتردد كثيرا أن صناع الفيلم اتفقوا مع الأبطال على تصوير جزء ثان للفيلم ولم يدخل هذا في حيز التنفيذ

 

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 صعيدى فى ا لجامعة الامريكية 

 "غبى منه فيه "

 من الأفلام التي تردد دخول أبطالها في تصوير جزء ثان هو فيلم "  غبى منه فيه " كان أول عرض له في 28 يوليو 2004 بطولة هانى رمزى ونيللى كريم وحسن حسنى وطلعت زكريا وتأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام  وتردد أيضا ان هناك نية لصناع الفيلم لتصوير جزء ثان إلا أن بطل الفيلم صرح في بعض لقاءات صحفية انه يعتقد استحالة نجاح هذه الفكرة لوفاة بعض الأبطال مثل  حسن حسنى وطلعت زكريا والذى يعتبرهم من أعمدة الفيلم الأساسية وسر نجاحه بالإضافة إلى أن سيناريو للجزء الثانى لم يجذبه لتنفيذ هذه الفكرة  

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 غبى منه فيه

 فيلم " حريم كريم"

  أيضا من هذه الأفلام  فيلم " حريم كريم " أول عرض له كان فى  20 أغسطس 2005  بطولة مصطفى قمر وياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة وريهام عبد الغفور وعلا غانم وخالد سرحان  وتأليف  زينب عزيز وإخراج على ادريس  ، وتردد كثيرا  أن هناك نية  لتصوير جزء ثان للفيلم وخاصة بعد أن صرح  بطل الفيلم مصطفى قمر أنه يجهز لبدء تصوير الجزء الثانى لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن 

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 حريم كريم 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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