شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم الدوم تختار 3 متسابقين بمسابقتى "الرسم والتصوير" و"النحت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة تحكيم مسابقة الفن التشكيلي بالموسم الثاني من برنامج الدوم متسابقين بمسابقة الرسم والتصوير وهما إسلام محمد سيف، ومنة الله طارق، ومتسابقا واحدا بمسابقة النحت وهي مروة مجدي. وتشكلت لجنة التحكيم في مسابقة الفن التشكيلي من الفنان أشرف رضا ، والفنان سامح إسماعيل ، والفنانة تريز أنطوان .

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.