شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الدوم يعرض قصة حياة محمود مختار الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم فيلما تسجيليا عن الفنان الراحل محمود مختار والذي يعتبر أول من جسد حياة الريف المصري بأعماله، حيث بدأت موهبته منذ كان عمره 4 سنوات، والتحق بمدرسة الفنون الجميلة وسافر لباريس لتكملة تعليمه للفن التشكيلي، كان مشغولا بقضايا الوطن وكان يعبر عنها بتماثيل، أول نحات مصري معاصر توضع تماثيله في الميادين، وافتتح بعد وفاته متحف باسمه يعرض فيها أعماله.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.