شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: زى ما اتكرمت أنا ومحمد رمضان فى الأقصر هنكرم بعد عرض مسلسل "العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة هالة صدقى عن سعادتها بأجواء تصوير مسلسل "العمدة"، وتعاملها مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى فى المسلسل.

وقالت هالة صدقى، فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”: سعيدة جدا بالتعامل مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، ومحمد رمضان بحبه على المستوى الشخصى والإنسانى والفنى والحقيقة روح التصوير جميلة وأكثر من رائعة، وزى ما أم جعفر وجعفر الشخصيات اللى بنقدمها فى المسلسل اتكرموا سوا فى مهرجان الأقصر ودى حاجة حلوة وفال حلو أن إحنا نكرم بردوا على مسلسل "العمدة" بعد عرضه فى رمضان ويعجب الجمهور والمشاهدين".

وكرمت النجمة هالة صدقى، فى حفل افتتاح الدورة ال 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما كرم النجم محمد رمضان، وأقيم حفل الافتتاح السبت الماضى فى معبد الأقصر.

ومسلسل "العمدة"، يعرض فى دراما رمضان 2023 و من بطولة النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.