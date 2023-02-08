شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد باتلر: أحب تقديم أفلام مثل Plane لأنها غير عادية وواقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم Plane من تحقيق 3 ملايين جنيه فى الأسبوع الثانى من عرضه بالشاشات المصرية، حيث يعرض بأكثر من 20 دارعرض فى مختلف أنحاء الجمهورية، وصرح النجم العالمي جيرارد باتلر عن فيلمه الجديد قائلا: "لقد شاركت في بطولة العديد من الأفلام، وحضرت بعض العروض مع الجمهور، وشاهدت عن قرب كيف يستجيب المشاهدين مع الأعمال التي نقدمها، وفيلم Plane تجتمع فيه كل عناصر النجاح والبقاء، فهو مضحك ومؤثر وبه العديد من الشخصيات المعقدة من البشر، التي ترتكب الأخطاء، فأنا ارتبط بالجمهور، لذلك شعرت أنه يمكننا حقًا اصطحابهم فى رحلة ممتعة وجعلهم على حافة مقاعدهم، وهذا هو الرد الذى حصلنا عليه مع الإيرادات التى حققها الفيلم".



Plane

وعن اختيار اسم الفيلم كشف باتلر قائلا، فى بيان صحفى، "عندما بدأ العمل على الدعاية الخاصة بالفيلم، كان الجمهور يستمتع به، وخاصة بفضل الطريقة التي يكشف بها في النهاية عن اسم الفيلم حيث يتميز ببساطته، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أقل بساطة، فخلال عامين من التحضير للفيلم قبل بداية التصوير كان يحمل نفس الاسم، لكن عندما بدأنا التصوير حدثت بعض المناقشات حول تغييره، ولم أعتقد أنه يجب تغييره، ولكن بعدما توصلنا لمواعيد عرضه حدثت مناقشات اخري حول نفس الأمر، ولكني أكدت إني سعيد بإسم الفيلم Plane ولا أريد تغييره إلى أى اسم آخر".

وعن شخصية كابتن برودي تيرانس التي يقدما باتلر ضمن أحداث الفيلم، قال: "الحقيقة أن برودي لا يتهاون مطلقاً بسلامة طائرته وطاقمه وركابه، ويظهر ذلك بشكل واضح عندما بدأ أحد المسافرين يسرف في الشرب ويرتفع صوت في الكلام أثناء الرحلة، فبرودى لديه الخبرة للتعامل مع الموقف بأى طريقة ضرورية، إنه يعرف إمكاناته، حتى عندما لا يتبع حرفياً قانون كتاب سياسة شركة الطيران، كما أنه لديه العديد من المهارات منها إكتشاف رقعة صغيرة من الأرض لإنقاذ ركابه من سقوط الطائرة، وحمايتهم من العصابات علي تلك الرقعة".

وأنهى باتلر حديثه قائلا: "لقد ابتعدت مؤخرًا عن الشخصيات التى تشبه شخصيات Mike Banning، خاصة أننى أريد أن أقدم المزيد من الأشخاص العاديين ولكن في ظروف غير عادية، لأنني أحب حقيقة أن هذا شيء يمكن الجمهور من التفاعل معه، على عكس ربما أفلام الأبطال الخارقين، التي لا تزال ممتعة للغاية، لكنك تعلم أنك لست باتمان، بينما يمكن أن تكون الكابتن برودي تورانس".

دور فيلم Plane في إطار أكشن وإثارة وتشويق، حول طيار يجد نفسه محاصرًا وسط حربا مميتة، لتجبره الظروف على الهبوط بطائرة تجارية خلال عاصفة شديدة.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ جان فرانسوا ريشيتن ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جي. بي. دافيسن، وبطولة جيرارد باتلر، ومايك كولتر، ويوسون آن، ودانييلا بينيدا، وبول بن فيكتور، وجوي سلوتنيك، ويعرض في مصر بأكثر من 20 دارعرض في مختلف أنحاء الجمهورية.