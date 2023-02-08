شكرا لقرائتكم خبر عن الأفلام الفائزة بجوائز فاكتوري بمهرجان الأقصر.. "فرار" يفوز بالجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توزيع جوائز مشروع "فاكتورى" لدعم الأفلام القصيرة، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأعلنت إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسينى أسماء الفائزين خلال الحفل، بحضور أصحاب المشاريع الـ10 المتنافسة.

لجنة تحكيم المشروعات تكونت من المخرج أمير رمسيس وندى دوماني مؤسسة مهرجان عمان، والناقد أحمد شوقي. وفاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 70 ألف جنيه فيلم "فرار" لأحمد الشمندي، فيما فاز بجائزة قيمتها 55 ألف جنيه فيلم "تريسكيل" للمخرج محمد عبد العزيز، وفاز بجائزة 50 ألف جنيه فيلم "علي يقابل الأشباح".

وأيضا فاز بجائزة 35 ساعة مونتاج فيلم "فرار" للمخرج أحمد الشمندي، وجائزة نقدية 45 ألف جنيه لفيلم "ممنوع الوقوع أو الانتظار" للمخرج عمرو جودة، وجائزة صناعة دي سي بي لفيلم "تريسيكيل" للمخرج محمد عبد العزيز، َوجائزة ورشة عمل لتطوير الفيلم لـ"جذور بنية" إخراج أحمد الشبيني، وجائزة أسبوعين من الاديتينج لفيلم "علي يقابل الأشباح" للمخرجة ضحى حمدي.

وقبل توزيع الجوائز تم تسليم شهادات لجميع المخرجين الشباب المشاركين وهم محمد عبد العزيز، عبد الرحمن سمير، أحمد شمندي، أحمد الشبيني، فاطيما الريس، ضحى حمدي، بسنت غنيم، سيف هاني، نورهان عبد السلام، عمرو جودة.

يشار إلى أن المشروعات التي تقدمت للحصول على الدعم والمشروعات هي "على يقابل الأشباح" إخراج ضحى حمدي، "ألو" إخراج فاطيما الريس، "جذور بنية" إخراج احمد الشيبيني، "عند الكشك" إخراج بسنت غنيمي، "محترم" إخراج عبده سمير، "الجمعية" إخراج نورهان عبد السلام، "تريسيكل" إخراج محمد عبد العزيز، "دليلك للتخلص من الاكتئاب الدائم" إخراج سيف الله هاني، "ممنوع الوقوع أو الانتظار" إخراج عمرو جودة، "فرار" إخراج الشمندى.

















