شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فبراير.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن إقامة ورشة مجانية لصناعة الأفلام القصيرة للأطفال من سن ١٠ إلى ١٥ سنة من الجنسين، خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير.

وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال صناعة الأفلام باستخدام الموبايل، وكيفية كتابة قصة قصيرة وتحويلها إلى فيلم، ويقوم بالإشراف على الورشة المخرجة نيفين شلبي، والتي أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية والروائية.

وتنافس عدد من الأفلام في 5 مسابقات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي مسابقة الروائي الدولي، مسابقة الوثائقي الدولي، مسابقة التحريك ( الأنيمشن )، مسابقة الفيلم العربي، مسابقة أفلام الطلبة، إلى جانب القسم الرسمي خارج المسابقة.

ويشارك في المهرجان 76 فيلما من 46 دولة أبرزها مصر والسعودية والأردن، والكويت، والمكسيك والبرازيل، وبولندا وفرنسا، والأرجنتين، والصين وغيرهم، من بينها 17 فيلما تعرض عالميا لأول مرة، و20 فيلما تعرض في أفريقيا والشرق الأوسط للمرة الأولى.