شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض فيلم Titanic في دور العرض المصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض فيلم ،Titanic تيتانيك من جديد بعد طرحه يوم 19 ديسمبر من عام 1997، بداية من اليوم 8 فبراير الجارى، من خلال 40 حفلة يوميا، بـ 14 دارعرض بجمهورية مصر العربية، ذلك احتفالا بمرور 25 عاما على عرض الفيلم بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب، وفقا لتقرير على أحد المواقع الأجنبية.

على أن يتم عرض فيلم Titanic الذي حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر في وقتها، بتقنية الـ 4K، و 3D، كما يصادف طرح العمل من جديد الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للفيلم الذى أخرجه المخرج العالمى جيمس كاميرون الذي حقق أكثر من 2 مليار دولار في شباك التذاكر.

وذلك بعد أن طرح صناع الفيلم الأسطورى Titanic أفيش جديد مع إعادة عرضه فى السينمات بإيطاليا وفرنسا والسويد بتقنية4G بعد 25 سنة من إنتاجه. وهو العمل الذى غير مسار بطليه ليوناردو دى كابريو، وكيت وينسلت ومخرجه جيمس كاميرون.

فيلم titanic تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهى أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها فى ذلك الوقت وفى أول رحلة لها فى 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسى، وبعد أربعة أيام من انطلاقها فى 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدى قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام فى الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912 كان على متن الباخرة 2,223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقى 1,517 شخصا حتفهم.

وتناول الفيلم كارثة غرق السفينة العملاقة Titanic فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطى، وما عمق من جماليات الفيلم قصة الحب التى جمعت بين روز بنت الأثرياء وجاك الذى ينتمى لطبقة فقيرة لكنه فاز بتذكرتين على متن السفينة العملاقة فى رحلتها الأولى والأخيرة عام 1912، وهو الفيلم الذى شارك فى بطولته مع كيت وينسلت وليو كل من بيل باكستون وبيلى زان وكاثى بيتس وفرانيسى فيشر وجلوريا ستيورات وبيرنارد هيل وجوناثان هايد وفيكتور جاربر وديفيد وارنر ودانى نيسسا وسوزى أميس وبرنار فوكس وإريك برايدين وجينيتيى جولدشتاين وإيوان ستيوارت وجوناثان فيلبس وغيرهما من النجوم ممن خلدهم الفيلم فى ذاكرة الجمهور.