سلاف فواخرجي ووائل رمضان يتبرعان لمتضرري الزلزال في سوريا

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن تبرع الفنانين سلاف فواخرجي و وائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سورية لصالح أهل المتضررين من الزلزال.

وحرصت النقابة على توجيه الشكر للثنائي نظراً لتضامنهما مع الأسر التي تضررت من آثار الزلزال المدمر.

وكتبت نقابة المهن الفنية بيانًا، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك " جاء كالتالي: نقابة الفنانين تشكر النجمة سلاف فواخرجي والنجم وائل رمضان، لمساهمتهما الإنسانية والوطنية بالتبرع بمبلغ 21000000 مليون ليرة سورية، لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة، بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة.

واستيقظ شعبا تركيا وسوريا على حدث مفزع، حيث تعرضت البلاد لـ زلزال بقوة 7.8 درجات، جنوب تركيا وشمال سوريا، والذي أسفر عنه العديد من الضحايا والدمار.

مع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وامتدت تبعاته لتشمل سوريا ولبنان وعدد آخر من البلدان ، هيمن هاشتاق "زلزال" على حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرد بعضهم تفاصيل اللحظات المرعبة للحدث، بينما تقدم أغلبهم بالدعاء لأسر الضحايا والمنكوبين، مع حشد لطلب المساعدة للأسر المتضررة.

ومن هؤلاء النجوم إليسا، وائل جسار، مايا دياب ، ماغي بوغصن، داليدا خليل وآخرين.

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