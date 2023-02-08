شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة على المليجى مدير إنتاج "عالم الفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من صناع الموسيقى على المليجى مدير إنتاج شركة عالم الفن، الذى رحل عن دنيانا اليوم الأربعاء.

وأعلن الإعلامى ممدوح عيسى وفاة على المليجى على صفحته على "فيس بوك" وكتب: البقاء لله في صديق العمر علي المليجي مدير إنتاج شركة عالم الفن وحبيب كل الفنانين في العالم العربي وشريك نجاح في كل البومات الشركه الله يرحمك ياعلي ياحبيب الكل ربنا يصبر أهلك وكل محبيك".

عالم الفن شركة إنتاج موسيقى أسسها رجل الأعمال محسن جابر في منتصف السبعينات من القرن العشرين وبالتحديد عام 1973، وأصبحت واحدة من كبرى شركات الإنتاج الغنائي في العالم العربي في منتصف التسعينات. لتضم آنذاك أشهر مطربي ومطربات العالم العربي، أمثال وردة الجزائرية وميادة الحناوي وسميرة سعيد وعمرو دياب وراغب علامة ونوال الزغبي وهيفاء وهبي وهشام عباس ومصطفى قمر وحميد الشاعري وغيرهم.