شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى: مبروك للهلال السعودى.. الكرة العربية تشهد ازدهارا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المخرج مجدى الهوارى، نادى الهلال السعودى بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 وتأهله رسميا لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال الهوارى فى تصريح لـ" الخليج 365": "الكرة السعودية والعربية عموما فى تقدم مستمر ، وجاء فوز الهلال السعودي بعد التنظيم المشرف لكأس العالم فى قطر ذلك الحدث العظيم، وفيه فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين بطل العالم وحامل اللقب، بعدها رأينا كريستيانو رونالدو يلعب لفريق النصر السعودى".

وأضاف: "صعود الهلال السعودى لنهائى كأس العالم للأندية انتصار عظيم للكرة السعودية والعربية، ألف مبروك للهلال السعودي، مبروك لجمهور الكرة فى السعودية، أنا قربت منهم وعرفت إنهم ناس بتحب تشجع بإخلاص، نادى الهلال من الأندية الكبيرة اللى عنده ملايين المشجعين، مبروك للمنظومة الرياضية فى السعودية وأخص جمهور الهلال وجمهور الرياضة السعودية".

وتأهل نادي الهلال إلى نهائى كأس العالم للأندية، إثر فوزه التاريخي على حساب فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

سجل أهداف المباراة كل من سالم الدوسري(هدفين)، ولوسيانو فييتو لنادي الهلال بالدقائق 4، 45، و70 من عمر اللقاء، بينما أحرز بيدرو تسجيل هدفي فريق فلامنجو في الدقيقتين 20، و91.

وتأهل الهلال الى دور نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.