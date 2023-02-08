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مجدى الهوارى: مبروك للهلال السعودى.. الكرة العربية تشهد ازدهارا كبيرا

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القاهرة - سامية سيد - هنأ المخرج مجدى الهوارى، نادى الهلال السعودى بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 وتأهله رسميا لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال الهوارى فى تصريح لـ" الخليج 365": "الكرة والعربية عموما فى تقدم مستمر ، وجاء فوز الهلال السعودي بعد التنظيم المشرف لكأس العالم فى قطر ذلك الحدث العظيم، وفيه فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين بطل العالم وحامل اللقب، بعدها رأينا يلعب لفريق النصر السعودى".

وأضاف: "صعود الهلال السعودى لنهائى كأس العالم للأندية انتصار عظيم للكرة السعودية والعربية، ألف مبروك للهلال السعودي، مبروك لجمهور الكرة فى السعودية، أنا قربت منهم وعرفت إنهم ناس بتحب تشجع بإخلاص، نادى الهلال من الأندية الكبيرة اللى عنده ملايين المشجعين، مبروك للمنظومة فى السعودية وأخص جمهور الهلال وجمهور السعودية".

وتأهل نادي الهلال إلى نهائى كأس العالم للأندية، إثر فوزه التاريخي على حساب فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

سجل أهداف المباراة كل من سالم الدوسري(هدفين)، ولوسيانو فييتو لنادي الهلال بالدقائق 4، 45، و70 من عمر اللقاء، بينما أحرز بيدرو تسجيل هدفي فريق فلامنجو في الدقيقتين 20، و91.

وتأهل الهلال الى دور نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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