شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على: الفنانات الجميلات اللى بيقدموا أدوار الإغراء مظلومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة سلوى محمد على، خلال ندوة "سيدات فى المشهد السينمائى"، المقامه ضمن فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن الظلم الذى تتعرض له الفنانات اللاتى يتميزن بجمال الشكل.

وقالت سلوى:"محظوظة أن النظرة للجمال اختلفت فى عالم السينما، وبالنسبة للجميلات اللى بتقدم أدوار إغراء هما دايما مظلومين لأنه مؤخرا معرفش ليه مبقاش يحصل أن المشاهد والناقد واللذين يعملون فى المجال يفرقوا بين شخص الممثلة والشخصية اللى بتلعبها الممثلة مثلا زى الفنانة رانيا يوسف بتعمل أدوار كلها أنوثة طول الوقت بيتعاملوا معاها على أساس أدوارها مش على أساس شخصيتها ودى أزمة كبيرة جدا فى الشارع".

وتابعت فى حديثها:"وخلينى أتكلم بصراحة أكتر رانيا يوسف بتعانى أثناء ما بتتصور مع الجمهور ، وفى الحقيقة طول عمرها الست الجميلة فى السينما مظلومة و مارلين منرو على الرغم من أنها فنانة جيدة جدا ظلمها جمالها".