“طريق فيه معصية لربنا” .. نجم برنامج ذا فويس كيدز يعلن اعتزال الغناء

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 06:51 مساءً - أعلن خالد الفايد نجم برنامج “ذا فويس كيدز” في عام 2018 اعتزاله الغناء في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .
تضمن المنشور صورة لخالد الفايد ظهر بها بلحية ويرتدي جلبابا باللون الأبيض، وبدأ تعليقه عليها بآية قرآنية (وَتُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ) .
تابع: “اللهم اجعل توبتي وعملي خالصا لوجهك الكريم، وبعتذر مش هرد على أي حد يدلني على طريق فيه معصية لربنا عز وجل، وشكرا” .
أضاف خالد الفايد: “أرجوكم محدش يقولي غني تاني، كفاية بجد .. مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أي سراب من ده كله” .
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