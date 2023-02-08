شكرا لقرائتكم خبر عن شاب صغير يصبح مديراً لوحدة صحية في أحداث كوميدية بمسلسل "بالطو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة watch it الرقمية عرض أول حلقتين من مسلسل "بالطو" المقتبس قصته من رواية "بالطو وفانلة وتاب"، وهو عمل كوميدي اجتماعي.، من بطولة الفنان الشاب عصام عمر ومحمود حافظ ومحمد محمود، وآخرون، من إخراج عمر المهندس، تعرض منصة WATCH IT مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات، على أن تطرح حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومن المتوقع أن ينال المسلسل نجاحاً كبيراً لاسيما أن العمل تدو أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث لاقى البرومو بمجرد طرحه تفاعلا كبيراً بين الجمهور ورواد السشويال ميديا .

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.