“يا ويلها” .. أحلام تحذر أصالة بسبب زوجها

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 05:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أحلام وهي تمازح الفنانة أصالة بسبب زوج الأخيرة الشاعر الغنائي فائق حسن في كواليس تصوير برنامج “سعودي آيدول” . ظهرت أحلام في مقطع الفيديو المتداول أثناء تواجدها وأصالة وفائق حسن في غرفة بكواليس البرنامج، وهي تشيد بزوج أصالة وتحذر الأخيرة ممازحة إياها من مضايقته . فقالت: ” أشوفك أنت يا حلو يا جميل .. أنا أقولك شيء بعد، يا بختها فيك .. يا ويلها يا ويلها إذا زعلتك، بطقها ترى أنا بطق” . فيما رد الشاعر فائق حسن على إشادة الفنانة أحلام قائلا: “حبيبة قلبي ترى أنتي الأفضل .. الله يطول بعمرك يا حبيبة قلبي” .

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