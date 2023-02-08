“أين حقوق الإنسان وأين ذهبت الإنسانية؟” .. يسرا توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 05:52 مساءً - وجهت الفنانة المصرية يسرا رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبته من خلاله برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية على دولة سوريا .

وذلك في ظل ما يعانيه الشعب السوري في الوقت الحالي، بعد وقوع الزلزال الذي ضرب شمال سوريا مؤخرا وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا والمصابين .

كتبت يسرا في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”: “في كل ساعة تمر تخسر سوريا مواطنا جديدا ويفقد أطفالها طفولتهم” .

تابعت: “يجب على الجميع الآن تقديم يد العون، نطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية بعد كم الدمار الذي تعرض له الشعب السوري الشقيق .. أين حقوق الإنسان وأين ذهبت الإنسانية ؟” .

يذكر أنه قد ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 8900 شخص، بحسب مصادر إعلامية قبل قليل.فيما لا يزال عمال الإنقاذ يواصلون جهود البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض .

وكان قد ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين .