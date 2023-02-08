شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "بالطو" الحلقة1.. مواقف كوميدية ومروحة سقف تنهى حياة خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من من مسلسل "بالطو" الذى يعرض على منصة watch it، بطولة الفنان الشاب عصام عمر ومحمود حافظ ومحمد محمود ومحمد رضوان، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بمشهد حلم الطبيب عاكطف كامل محمد بأحالة أوراقه إلى المفتى بسبب إنه نسى تليفونه المحمول في بطن أحد المرضى، والذى كان يجرى له عملية جراحية .

كما أوضحت الحلقة الأولى، الطريقة التي كان يعامل بها محمد رضوان ابنه منذ الصغر، حيث كان يضغط عليه ليصبح طبيباً، وذلك عن طريقة الفلاش باك، والتي كشفت، إنه كان مصمم على أن ابنه يصبح طبيباً حتى تخرج من كلية الطب، وينتظر تكليفه في أحد المستشفيات، وذهب عاطف ليجد تكليفه في إحدى القرى بمدينة كفر الشيخ وتحديداً مركز مطوبس"، ليتفاجئ عاطف أن تكليفه في محافظة أخرى ويصاب الحزن على تلك التكليف .



محمد رضوان

ومع تتابع الأحداث، حاول عاطف أن يتظلم من أجل نقله إلى مكان قريب من منزله في القاهرة، واستدعى ذلك ان يذهب إلى قرية طرشوخ الليف

من أجل مقابلة المدير حتى يوافق على طلب نقله إلى مكان آخ، واثناء التحدث معه، تسقط مروحة السقف على مدير الصحة – خالد الصاوى، لتنهى حياته وتنتهى الحلقة الأولى.

مسلسل "بالطو" بطولة عاصم عمر ، وكل من النجوم محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفه عبد الرسول، وغيرهم من الأبطال الشباب، مسلسل "بالطو" من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.











عصام عمر