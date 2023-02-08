شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى 30 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن موعد الدورة الثالثة للمهرجان التي تقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023 في مدينة جدة، بالسعودية، حيث شهدت الدورة الثانية من عمر المهرجان عرض 143 فيلمًا من 66 دولة.

فيما شهدت الدورة السابقة لسنة 2022، عرض 7 أفلام روائية سعودية طويلة وجديدة، و16 فيلمًا قصيرًا من موجة صاعدة وواعدة من صانعي الأفلام السعوديين، وهو ما عكس واقع صناعة السينما المحلّية النابضة والمزدهرة، وقدّم تشكيلة مبتكرة من صانعي الأفلام الذي سيقودون مستقبل السينما السعوديّة صوب مزيد من الحيويّة والإبداع.

وتوّجت مسابقة الأفلام في الدورة الماضية من خلال جوائز اليسر، ومن خلال لجنة تحكيم بارزة يترأّسها المخرج المخضرم أوليفر ستون الحائز على الأوسكار؛ ما عدده 13 فيلمًا؛ بأرفع جوائز تتويج السرد القصصي. حيث ذهبت جائزة اليسر الذهبي في فئة الأفلام الروائية الطويلة لفيلم: "جنائن مُعلّقة" للمخرج أحمد ياسين الدرّاجي، بينما ذهبت جائزة الجمهور برعاية فيلم العلا إلى فيلم: "شيابني هني" للمخرج زياد الحسيني.

على مستوى التكريم؛ فقد بادر المهرجان أيضًا ضمن دورته الماضية ومن خلال جائزة اليُسر الفخريّة؛ بتكريم كلًّا من النجم الأسطوري والمممثل والمنتج شاروخان، جنبًا إلى الأيقونة المصريّة يُسرا، والمخرج البريطاني المرموق جاي ريتشي، والممثل والمخرج جاكي شان الحائز على الأوسكار.

وعلى مدار 10 أيام؛ احتضنّت منصّات المهرجان تشكيلة واسعة من القامات السينمائيّة، بما في ذلك: شارون ستون وسبايك لي وأنطونيو بانديراس وأكشاي كومار ونادين لبكي وجاكي شان وآندي جارسيا ولوكا جوادانيينو ورانبير كابور وهريثيك روشان وجوريندر شادا ونيللي كريم وأندرو دومينيك وفاتح أكين وعادل العربي وبلال فلاح ومو عامر وميشيل أوسيلوت وكوثر بن هنية وجاسبار نوي، حيث شاركوا جميعًا في سلسلة من الحوارات التي استضافها المهرجان ضمن دور فوكس سينما، وأتاحها لزوّار المهرجان.