شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى فى مهرجان الأقصر: مشواري كان صعبا وكافحت وأنتجت 14 فيلمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الاربعاء، ندوة "سيدات فى المشهد السينمائى" بحضور كل من النجمة بشرى و النجمة سلوى محمد على و المنتجة إيمان حميدة، وندى دومانى مؤسسة و مديرة مهرجان عمان الدولى، وأدارت الندوة عزة الحسينى مديرة مهرجان الأقصر.

وقالت النجمة بشرى: "لما ابتديت المشوار كان صعب و كافحت وانتجت 14 فيلما والصناعة محتاجة سيدات أكثر قوة في اتخاذ القرار.

وتابعت:"دلوقتى إحنا فى مرحلة حرجة جدا لأننا مقيدين بسبب المحتكر الخارجى اللي هيشترى مواضيع معينة وده بنواجهه بشده والكاتب نفسه بيضطر يحجم فكره و كتابته لأن لو كتب للفنانات كبار فى السن محدش هيتشجع من المنتجين لانهم عاوزين نوع معين وهستخدم كلمة كده إحنا فى مصر عندنا بنات كتير مش متجوزة وفى شباب زى الورد عاوز يتجوز المشكلة الكبرى فى دور الخاطبة انها توفق الاثنين مع بعض، دلوقتى السينما محتاجة حد يلعب الدور اللى بتلعبه الخاطبة محتاجة شخص بيربط بين المشروع الجيد بالشاشة الجيدة والتوزيع".

أما المنتجة إيمان حميدة، قالت: فيلم ورد مسموم اللى انتجته واجهت فىه صعوبة ومسئولية كبيرة جدا منى ومؤلف الفيلم أحمد فوزى صالح تحدى صعب، أبويا النجم محمود حميدة صاحب الشركة اللى بنتج من خلالها ومشارك فى الفيلم كان بيدينى مساحة انى اتحرك فيها وزوجى وقتها مؤلف الفيلم كان بيتخانق معايا ورافض انزل للوكشين التصوير فى المدبغ بس اتحديت ونزلت وده كان الصراع اللى عندى فى الفيلم.

أما ندى دومانى مؤسسة ومديرة مهرجان عمان الدولى، قالت:" بقالى 15 سنة فى المجال وفى مخرجات إردنيات بتقولى إحنا بنحس لما بنمسك الكاميرا كأننا ماسكين سلاح وأقوياء ومجال السينما ذكورى جدا".