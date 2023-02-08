شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يوقف تصوير Mission Impossible لحضور حفل تتويج الملك تشارلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط النجم العالمي توم كروز لتأجيل تصوير الجزء الثامن من فيلمه Mission Impossible لحضور حفل تتويج الملك تشارلز.



توم كروز



توم وكيت وويليام

وبحسب ما ورد علي موقع الديلي ميل قرر النجم السينمائي ، 60 عامًا ، التوقف عن تصوير مهمة مستحيلة لحضور حفل التتويج في 6 مايو، ووفقًا لصحيفة The Sun ، فإن الحدث الملكي هو شيء "لن يفوته" و"لن يرفضه أبدًا".

وحسب مصدر مطلع تمت دعوة توم لحضور تتويج الملك تشارلز ولا توجد طريقة كان يمكن أن يرفض بها الدعوة، لانه حدث مرموق للغاية، بالإضافة إلى توم قريب الآن من الأمير ويليام وكيت، وطلب توم من مخرج الفيلم إيقاف تصوير Mission: Impossible خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلي جانب آخر احتل المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا حول العالم، فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick ، حيث حقق إيرادات وصلت إلى أكثر من مليار و488 مليون دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لبطل الفيلم توم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفي سياق متصل شارك توم كروز، جمهوره مقطع فيديو، من كواليس فيلمه الجديد، mission impossible 8، وكشف عن نظرة من وراء الكواليس على حيلة عظيمة، إذ ظهر توم كروز وهو يقود، دراجة نارية، ويقفز من جرف، والتي تتحول بعد ذلك إلى قفزة أساسية، كل ذلك يؤديه كروز بنفسه، بدون استخدام "دوبلير".