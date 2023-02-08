منزل غادة عبدالرازق سيصدمك لشدة فخامتة؛ ستعتقد أنه قصر ملكي وليس مجرد منزل لممثلة – 15 صورة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:55 مساءً - حياة المشاهير والفنانين الخاصة دائمًا ما تكون محط أنظار جمهورهم ورغم حرص بعضهم على الإبقاء على حياتهم الخاصة بعيدة عن أعين الكاميرات إلا أن البعض الأخر يحرص على مشاركة جمهوره بيومياته الخاصة.

الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، من أكثر الفنانات التي أعتادت مشاركة جمهورها بصور من يومياتها الخاصة ورغم الانتقادات التي تطال بعض صورها إلا أن ذلك لم يبعدها عن صفحاتها على مواقع الاجتماعية.

منزل غادة عبد الرازق

وقد شاركت جمهورها بصور من الفيلا الخاصة بها و طالبت رأي جمهورها في ذوقها في اختيار أساس منزلها قائلة: “احب أشارك جمهوري فى ذوقي في بيتي أتمنى يعجبكم على الأقل تبقوا متخيلني فيه”.

وأظهرت مجموعة الصور ذوق غادة عبد الرازق الراقي والكلاسيكي في اختيار الأثاث والديكور لمنزلها. إليكم من “الخليج 365” بعض الصور لديكور منزل غادة عبد الرازق :

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتيها

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد حفيدتيها من ابنتها روتانا القزاز في حفل شهد حضور زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك في أول ظهور لهما بعد عودتهما عقب إعلان انفصالهما .

نشرت غادة عبد الرازق صورا من عيد الميلاد تجمعها بابنتها روتانا وحفيدتيها في أحدث ظهور لهما؛ كما ظهر زوجها هيثم زينتا وهو يلتقط صورا مع العائلة ، وغلب على عيد الميلاد اللونين الأبيض والأسود في ألوان البالونات وملابس الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها وحفيدتيها وقوالب الكيك الخاصة بعيد الميلاد .

وأرفقت الفنانة المصرية الصور بتعليق عايدت من خلاله حفيدتيها بمناسبة عيد ميلادهما، فكتبت قائلة: “عيد ميلاد سعيد حبايبي” .

غادة عبدالرازق تفتحم عالم المنصات الرقمية

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة، بعرض مسلسلها الجديد داخل عالم المنصات من خلال حكاية «تحت الحزام»؛ وهي من ضمن حكايات «مسلسل حدث بالفعل»؛ والذي من المقرر عرضه الفترة المقبلة.

يشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية ، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» من بطولة غادة عبد الرازق، ومن إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، وتأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له.

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

غادة خارج موسم رمضان 2023

وكان المخرج هشام الرشيدي، كشف مؤخرا سبب خروج مسلسل “تلت التلاتة” لـ غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023، وتأجيله لشهر رمضان 2024 حتى يتم تنفيذه بشكل متميز.

المسلسل من تأليف هبة الحسيني ويشارك في بطولته نجلاء بدر ومصطفى درويش وإخراج هشام الرشيدي.

يذكر أن، آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “لحم غزال” بطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وعدد من الفنانين.

فيلم جوازة بالعافية

وفي السينما، بدأ النجمان غادة عبد الرازق وأحمد آدم تصوير فيلمهما الجديد بعنوان “جوازة بالعافية“، من إخراج شريف إسماعيل، وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

تجسد غادة عبد الرازق ضمن أحداث العمل شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم “جوازة بالعافية” بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم “حرب كرموز” مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ”بويكا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

كما غادة عبد الرازق تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف “حفلة 9” الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.

أما أحمد آدم فكان آخر ظهور له في السينما خلال “فيلم 200 جنيه” الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

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