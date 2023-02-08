بصورة مؤلمة .. ياسمين صبري تدعم أهل سوريا وتركيا

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:55 مساءً - توجهت الفنانة ياسمين صبري بالدعاء لأهل سوريا وتركيا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الإثنين الماضي وأسفر عن وقع الآلاف من القتلى والمصابين .

نشرت ياسمين صبري صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” لطفلين من أطفال سوريا وهما تحت الأنقاض بعد العثور عليهما .

كتبت في تعليقها عليها: “أدعو الله أن يحمي أهل سوريا وتركيا من الهم والغم والكوارث” .

تابعت ياسمين صبري: “اللهم ارفع مصائبك وغضبك وخفف البرودة في نفوس الأولاد وكبار السن والمرضى والفقراء والمحتاجين .. يارب الطف بعبادك” .

يذكر أنه قد ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 8900 شخص، بحسب مصادر إعلامية قبل قليل.فيما لا يزال عمال الإنقاذ يواصلون جهود البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض .

وكان قد ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين .