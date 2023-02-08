شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية غدا فى مؤتمر صحفي بدون حفل ختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم غدا الخميس 9 فبراير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعاليات دورته الـ 12 برئاسة السيناريست سيد فؤاد ، وستعلن الجوائز في المسابقات الأربعة بالإضافة لجوائز نقاد الفيبريسي خلال مؤتمر صحفي .

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أنه نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر وفي إطار توجهات الدولة للقيام بالفعاليات الضرورية فقط ، وأيضا مراعاة للحالة الدولية الحزينة بسبب فاجعة زلزال سوريا وتركيا ، فقد تم استبدال احتفال حفل الختام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمؤتمر صحفي لإعلان الجوائز وتوزيعها علي الفائزين الساعة الخامسة مساء الخميس بفندق الإقامة .

شعار مهرجان الأقصر هذا العام تحت شعار "السينما خلود الزمان" ويتنافس خلالها ، 55 فيلمًا من 30 دولة من بينها السنغال ضيف الشرف، وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 12 فيلما من بينها أربعة أفلام عربية هي الوثائقي (القطرة) من تونس والروائي (الحياة ما بعد) من الجزائر والوثائقي (بيت الشعر) من المغرب والوثائقي (بعيدا عن الوطن) من مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرم في حفل افتتاحه 9 قامات سينمائية منها 4 رحلوا عن عالمنا هم : صلاح منصور من مصر والاحتفاء بمئويته، وهشام رستم من تونس، وشافية بودراع من الجزائر، عثمان سامبين الذي يحتفي المهرجان بمئويته أيضا، وتم تكريم 5 فنانين هم : هالة صدقي وهشام نزيه ومحمد رمضان ومنصور صورا واد ، وبيدرو بيمنتا .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة ، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري ، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.