شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى يلعب شخصية إلفيس بريسلى فى مسلسل أنيمشين جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الممثل العالمى ماثيو ماكونهى شخصية المغنى العالمى الراحل إلفيس بريسلي صوتيا، في سلسلة رسوم متحركة الجديدة Agent Elvis التي ستطرح على منصة نيتفلكس، على أن تطرح حلقات العمل الجديد مارس المقبل، دون تحديد موعد محدد.



ماثيو ماكونهي

تم إنشاء Agent Elvis بواسطة بريسيلا بريسلي، أرملة بريسلي، وجون إيدي، كما يعمل مايك أرنولد كاتب رئيسي للمسلسل الجديد، والذى سيتكون من 10 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة.

يدور مسلسل Agent Elvis في إطار كوميدي، ومن بطولة ماثيو ماكونهى فى دور إلفيس بريسلى ويتابع إلفيس وهو يعيش حياة مزدوجة كعميل سري، وابتكر روبرت فالي تصميمات الشخصية الأصلية، وصمم جون فارفاتوس خزانة ملابس العميل إلفيس، تم تأليف الموسيقى والنتيجة الأصلية من قبل تايلر بيتس وتيموثي ويليامز.

ويدور المسلسل الجديد حول إلفيس الذى يقوم بتجربة بدله نفاثة جديدة، عند إنضمامه إلى برنامج تجسس حكومي سري للمساعدة في محاربة قوى الظلام التي تهدد البلاد.

ويعد فيلم Interstellar أحد أبرز وأشهر أفلام ماثيو ماكونهى الذى تعاون فيها مع المخرج كريستوفر نولان، ليلعب مهمة رجل يضطر العودة لعمله ممثلاً فى قيادة الطائرات، ولكن تلك المرة عبر قيادة مركبة فضائية بهدف انقاذ البشرية، فى رحلة يبحث فيها عن ملاذ آمن جديد، ينتقل اليه السكان من الكرة الأرضية، إلا أن دوره يتطلب صعوبة كبيرة فى تأديته لما يقابله من تحديات، وتقلبات أبرزها معاناته مع ابنته التى ظنت أنه خدعها، وذلك وسط مشاهد مؤثرة طيلة الفيلم.