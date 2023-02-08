بعد سلاف فواخرجي .. تيم حسن يتبرع بهذا المبلغ لضحايا الزلزال في سوريا

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:45 مساءً - أصدرت نقابة الفنانين في سوريا بيانا لها أعلنت من خلاله عن تبرع الفنان السوري تيم حسن بمبلغ 107 مليون ليرة لصالح متضرري الزلزال في سوريا .

فجاء في البيان الذي نشرته النقابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم تيم حسن مشكوراً بالتبرع بمبلغ 107 مليون ليرة سورية” .

تابع بيان نقابة الفنانين السوريين: “لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سوريا الحبيبة” .

وكانت قد أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن تبرع الفنانة السورية سلاف فواخرجي وطليقها المخرج وائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 8 آلاف دولار لصالح متضرري الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الإثنين، وأسفر عن وقوع الكثير من الضحايا والمصابين .

ووجهت نقابة الفنانين السوريين الشكر للفنانة سلاف فواخرجي والمخرج وائل رمضان على تبرعهما في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

جاء في المنشور: “نقابة الفنانين تشكر النجمة سلاف فواخرجي والنجم وائل رمضان لمساهمتهما الإنسانية والوطنية بالتبرع بمبلغ 21 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سوريا الحبيبة” .