فنان مصري شهير يعلن تقديمه لأغنية باللغة الهيروغليفية

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:45 مساءً - أعلن الفنان مدحت صالح استعداده لتقديم عمل فني جديد وتحقيق حلم كان يتمنى تحقيقه وهو الغناء بلغة القدماء المصريين “اللغة الهيروغليفية” .

نشر مدحت صالح صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تجمعه بالدكتور ميسرة عبد الله حسين، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة .

وأرفق “صالح” الصورة بتعليق أشار من خلاله إلى أن الدكتور ميسرة عبد الله حسين هو من سيساعده في تعلم اللغة الهيروغليفية .

فكتب قائلا: “د. ميسرة عبد الله من أعظم علماء الآثار في مصر، هو أستاذي اللي هيعلمني أغني بلغة أجدادي قدماء المصريين .. حلم أسعى لتحقيقه” .

وفي سياق آخر يشارك الفنان مدحت صالح في بطولة مسلسل “وبينا ميعاد”، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة “dmc” ومنصة “watch it” .

والمسلسل من بطولة: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي وغيرهم .

مسلسل “وبينا ميعاد” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسمارت ميديا .. ومن تأليف وإخراج هاني كمال .