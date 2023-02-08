هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد نجلها الشاب.. شاهدوا وسامته اللافته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:45 مساءً - احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد نجلها الأصغر مالك العوامري، حيث نشرت عددا من الصور التي تجمعها به منذ طفولته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

واضافت “هنا” عدة صور لنجلها في مرحلة الطفولة وعلقت بكلمات رقيقة موجهة التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، حيث كتبت: “مالك القلب، حبيب قلبي وروحي وفؤادي.. أغلى عليا من روحي”.

وتابعت: “كل سنه وانت طيب زي ما ان.. كل سنه وانت حنين زي ما انت.. كل سنه وأنت هادي ورايق.. كل سنه وانت فنان ومبدع.. بحبك يا حبيب قلب امك”.

وكانت قد احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها وسط أفراد عائلته بطريقة مختلفة، حيث إنها لم تحضر التورتة كعادة أعياد الميلاد، وفضلت أن يكون الاحتفال حفل عشاء داخل منزلها وسط حضور شقيقتها ونجليها وبعض أفراد العائلة.

أبناء هنا شيحة

يُشار أن الفنانة هنا شيحة لديها نجلين هما ” آدم” و” مالك ” من زيجتها الأولى من مهندس الديكور فوزى العوامري ولكنها قررت الإنفصال عنه الأمر الذي دفعها لرفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها .

ودائمًا ما تعبر “هنا” عن حبها لأبنائها ومحافظتها على مشاعرهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، قال في تصريحات صحفية، حينما تقدم الفنان أحمد فلوكس للزواج منها، كانت الإجابة عليه بأنه يجب إعطاء فرصة للتفكير ولتمهيد الأمر لأبنائها للحفاظ على مكانتهما ومشاعرهما.

مسلسل “بيت فرح”

وعلى الصعيد الفني، تلتقى الفنانة هنا شيحة والفنان أشرف عبد الباقي للمرة الثانية في مسلسل “بيت فرح” المكون من 18 حلقة، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة لعرضه قبل شهر رمضان 2023 المقبل، وذلك للمرة الثانية بعد تعاونهما سويًا في فيلم “حب البنات” قبل 18 سنة وتحديداً عام 2004 وهو الفيلم الذى حقق نجاحاً مميزاً.

مسلسل “بيت فرح” فكرة يسري الفخراني وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان، ويجرى اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة تميداً لبدء التصوير مباشرة، وتدور احداثه في إطار اجتماعي حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه.

أحدث أعمال هنا شيحة

يُشار إلى أن أحدث أعمال هنا شيحة كان مسلسل “راجعين يا هوى” بطولة عدد من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ، مصطفى درويش ، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جالا هشام، سالي حماد، ريهام الشناوي، والوجه الجديد نانسي هلال”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.

وجسدت هنا شيحة خلال الأحداث دور فريدة الحبيبة القديمة لـ”بليغ أبو الهنا” ويجسده خالد النبوى، ولا تتخلى عن ذكرى حبها القديم له، وتظهر خلال الأحداث حبيسة لحظة في الماضى، لأنها تفتقر للوعي الكافي الذي يساعدها على إدراك أن قصة حبهما انتهت، فتواصل التمسك بحلمها.

وتدور أحداث المسلسل حول بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، يعود بليغ إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

وعرض لهنا شيحة مؤخرًا في السينمات فيلم “مربع برمودة” تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

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