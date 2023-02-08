أحدث ظهور لإسعاد يونس بعد أزمتها الصحية الأخيرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:45 مساءً - وجهت الفنانة إسعاد يونس رسالة إلى متابعيها وجمهورها للاطمئنان عليها بعد الأزمة الصحية التي كانت تعرضت لها مؤخرا نتيجة سقوطها من على الدرج وخضوعها لعملية جراحية (تغيير مفصل) .

نشرت إسعاد يونس صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليها: “أنا رجعت الحمد لله” .

تابعت موجهة الشكر إلى محبيها ومتابعيها: “كانت محنة وربنا قدرني إني أعديها على خير .. شكرا لسؤالكم ودعواتكم اللي ساعدتني وأسعدتني جدا طول الفترة اللي فاتت” .

وكان قد أعلن الحساب الرسمي للفنانة إسعاد يونس على “انستجرام” في شهر ديسمبر الماضي عن تعرضها لإصابة في منزلها نتيجة سقوطها من على “الدرج”، وهو الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة “تغيير مفصل” .

وورد في تفاصيل ما حدث معها وعمليتها الجراحية التي أجرتها كما ذكر الحساب ما يلي: “أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الايمن من منطقة الحوض” .

تابع: “بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم اجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء” .