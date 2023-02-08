شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تهنئ الهلال السعودى لوصوله للنهائى وتتمنى التوفيق للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المطربة كارمن سليمان فريق الهلال السعودى بفوزه المستحق على فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3- 2، في بطولة كأس العالم للاندية، وكتب في تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" : مبرووووووك للهلال العالمي و جماهيره وبالتوفيق للأهلي بكره إن شاء الله، حيث من المقر أن لايقى فريق النادى الاهلى المصرى فريق ريال مدريد الأسبانى مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء .



كارمن سليمان

وكان قد علق أمير الغناء العربي هاني شاكر على فوز الهلال السعودي وتأهله رسميا لنهائي كأس العالم للأندية من خلال ”الخليج 365”، قائلا إنه انتصار تاريخى، خاصة أنه فاز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 وهو فريق قوي، مهنئا الأشقاء في السعودية على الفوز.

وتأهل نادي الهلال إلى نهائى كأس العالم للأندية، إثر فوزه التاريخي على حساب فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

سجل أهداف المباراة كل من سالم الدوسري(هدفين)، ولوسيانو فييتو لنادي الهلال بالدقائق 4، 45، و70 من عمر اللقاء، بينما أحرز بيدرو تسجيل هدفي فريق فلامنجو في الدقيقتين 20، و91.

وتأهل الهلال الى دور نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقى الهلال الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامته يوم 11 فبراير الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الخاسر سيواجه الطرف الثاني في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.