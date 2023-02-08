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خالد الفايد بعد اعتزاله الغناء: كنت أحلم أن أكون مؤذنًا ولا أسعى للتريند

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القاهرة - سامية سيد -  قال  مطرب ذا فويس كيذز خالد الفايد بعد قرار اعتزاله في تصريح "لليوم السابع " ،" افكر في قرار الاعتزال والتقرب الى الله من 3 شهور دون أن أفكر في تريند أو صناعه شهرة أو نجومية زائفة، واتخذت القرار منذ أسبوع ولكن تمهلت إلى أن أتأكد من صدق قرارى والحمدلله توصلت الى هذا القرار وخاصة بعد أن استشرت والدتى ولم تعترض"، وأضاف  في تصريحه أنه كان يتمنى أن يكون مؤذنا منذ صغره وأنه يتمنى أن يتجه الى الانشاد الدينى والمدح  النبوى خلال الفترة المقبلة واختتم تصريحه بأن قراره نهائي و لا تراجع  فيه.

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 خالد الفايد

وكان فاجأ المطرب الشاب خالد الفايد جمهوره باتخاذ قرار اعتزال الغناء ونشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له وهو يرتدى زيا إسلاميا، معلقا "اللهم اجعل عملى خالصاً لوجهك الكريم، كفاية بجد مش عايز فلوس ولا شهرة ".

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 خالد الفايد والمنتج هانى محروس 

فى نهاية عام 2021 وقع المنتج هانى محروس مع خالد الفايد لإنتاج ألبوماته الغنائية، وأطلق عليه هانى محروس اسم فنى جديد وهو خالد لملوم  وكان يخطط له الانطلاق فى عالم الاغانى ويقدم له أولى ألبوماته  بعد مشاركته فى برنامج إكتشاف المواهب The Voice Kids.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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