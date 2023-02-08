شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز فاكتورى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام، اليوم الأربعاء، بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12، حفل توزيع جوائز مشروع "فاكتورى" لدعم الأفلام القصيرة، ويأتى ذلك إدراكًا من إدارة المهرجان بأهمية تسليط الضوء على دور ودعم صانعات الأفلام السينمائية فى المنطقة، وتعلن إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد وادارة المخرجة عزة الحسينى عن الفائزين خلال الحفل، فى الساعة الخامسة بقاعة ( رع )، بحضور أصحاب المشاريع الـ 10 التي تم اختيارها والاعلام عنها قبل انطلاق المهرجان.

كانت قد اختارت لجنة تحكيم المشروعات المكونة من المخرج أمير رمسيس وندي دوماني مؤسسة مهرجان عمان، والناقد احمد شوقي، 10 مشروعات من عدد كبير من المشاريع تقدمت للحصول على الدعم والمشروعات التى فازت هى: "على يقابل الأشباح" إخراج ضحى حمدي، " ألو" إخراج فاطيما الريس، "جذور بنية " إخراج احمد الشيبيني ،عند الكشك اخراج بسنت غنيمي، "محترم" إخراج عبده سمير، "الجمعية" إخراج نورهان عبدالسلام، " تريسيكل " إخراج محمد عبدالعزيز ، "دليلك للتخلص من الاكتئاب الدائم" اخراج سيف الله هاني، "ممنوع الوقوع أو الانتظار" إخراج عمرو جودة ، " فرار " إخراج الشمندي ، وادارة الورشة الرئيسية في "فاكتور" للخبير الثقافي لويز كورادازي "البرازيل".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة ، وكذلك وزارات السياحة والأثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، ويراس المهرجان ومن مؤسسيه السيناريست سيد فؤاد وتديره المخرجة عزة الحسيني ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خورى.