هذا الطفل في الوسط ممثل مصري يحب عادل إمام ودنيا سمير غانم وبدأ التمثيل على مسارح لندن.. من هو؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:50 مساءً - تداولت إحدى الصفحات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة ممثل مصري شهير وقيل أنه من أشهر النجوم الشباب على الساحة.

أنه الفنان أمير المصري الذي نشر صور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر “أمير” في الصورة، مع والدته وشقيقه بمرحلة طفولته، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل متابعيه الذين أكدوا أن شكله تغير كثيرًا بمرور الزمن.

أمير المصري ينشر صورة من طفولته مع والدته وشقيقه

من هو أمير المصري؟

الممثل أمير المصري اسمه الحقيقي هو (أمير محمد عمر المصري)، ابن الطبيب محمد المصري، ولد في الثاني من أغسطس عام 1990 وهو يبلغ من العمر 32 عام، ولد في إنجلترا، نشأ في الخارج وشارك كبار النجوم وكانت بدايته على مسارح لندن وعند عودته إلى مصر بدأ المسيرة الفنية، عمل أمير لمدة عشرة سنوات وذلك في الخارج، كما أنه يكتفي بأن تظهر أدواره للبلاد التي شارك فيها بالتمثيل مثل أمريكا.

أمير المصري تخرج من جامعة رويال هولواي في لندن ودرس فيها الدراما وعلم النفس، التحق بعد ذلك بأكبر معهد تمثيل ،LAMDA والذي تخرج منه الممثل دانيال كريج وشون كونري، تخرج في عام 2013 كما أنه عمل على خشبة المسرح البريطاني ثم قابله جون ستيوارت ووافق على مشاركته بطولة فيلم Rose Water لينطلق أمير إلى العالمية.

أول أفلامه مع محمد هنيدي

شارك الفنان محمد هنيدي لأول مرة في السينما المصرية في فيلمه الشهير “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، كذلك لفت أمير المصري نظر الفنان القدير الراحل عمر الشريف، فقد اكتشفه وقدمه ثم ظهر بعد ذلك في دور نبيل الذي جسده في فيلم “الثلاثة يشتغلونها” والذي شارك في بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز.

أمير المصري يعاني من تجاهل الإعلام

صرح الممثل أمير المصري قائلاً أنه يعاني جداً من تجاهل الإعلام المصري وأنه قد شارك في أعمال كبيرة في هوليوود ولكن الإعلام لم يتحدث عنه كما يجب وأن هذه الحالة من التجاهل جعلته يتواصل مع الجمهور المصري ولكن من خلال السوشيال ميديا” وأضاف قائلاً: “كثير جداً من أعمالي للأسف لا تظهر على وسائل الإعلام المصرية وذلك في الوقت الذي تهتم فيه وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية بها، ولأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر فاعلية فأحببت أن أشارك بعض من أعمالي بالخارج على صفحاتي الشخصية”.

أمير المصري ضمن الأكثر تأثيرا في السينما والتليفزيون بالوطن العربي

ومن ناحية أخرى، وقع الاختيار على الفنان الشاب أمير المصري ضمن الـ 40 عربيًا الأكثر تأثيريًا في السينما والتليفزيون، وذلك في قائمة مجلة Esquire Middle East.

وجاء اختيار أمير المصري ضمن الـ 40 عربي الأكثر تأثيرا في السينمات والتلفزيون بسبب أعماله الفنية الرائدة واسعة الانتشار الذي قدمها في الفترة الأخيرة، فضلا عن أصواته الإبداعية المميزة، ووصفته المجلة بأسماء تحتاج متابعتها سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها.

أمير المصري يتحدث عن أحدث أفلامه: «هاشتاج جوزني»

وحل الفنان أمير المصري ضيف في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه إنجر على عبر إذاعة راديو نجوم FM. وتحدث خلال هذه الحلقة عن كواليس فيلمه الأخير “هاشتاج جوزني” الذي عرض مؤخرًا في السينمات، كما كشف عن كواليس في بداية مشواره الفني ونجومه المفضلين.

أوضح الفنان أمير المصري بدايته قائلا:” بدأت التمثيل على المسرح في لندن، ومازالت أقدم مسرح بها، وتربيت على أفلام هوليوود وأحب أفلام المخرج مارتن سكورسيزي القديمة، وأسعار تذاكر المسرح في لندن رخيصة حتى يستطيع الجمهور مشاهدتها والتعلم منها”.

وعن تأثيره بفيلم “19 ب” قال: “تأثرت بفيلم 19 ب لـ سيد رجب عند عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب تناوله لموضوع الوحدة عند التقدم في السن، وبحب الزعيم عادل امام وسمير غانم خاصة على خشبة المسرح، وانبهرت بعرض مسرحية بودي جارد لـ عادل إمام لـ 11 سنة متواصلة”.

وعن عمله الأخير قال أمير المصري:” فكرة فيلم هاشتاج جوزني جذبتني كثيرًا بعيدًا عن اللون الرومانسي بها، وأرى أنها لم تقدم من قبل في السينما المصرية، وأصعب مشهد في العمل كان بيني وبين مايان السيد وهو مشهد الرقص، وتدربت كثيرًا عليه، وأجسد دور راقص باليه في فيلم بريطاني جديد”.

فيلم هاشتاج جوزني

“فيلم هاشتاج جوزني” يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم بيومي فؤاد ومحمد محمود والراقصة دينا ومايان السيد وأمير المصري و الفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

وتدور قصة فيلم هاشتاج جوزني حسبما صرح أمير المصري، في إطار من الكوميديا الممزوجة بالرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من أن يفقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي الي زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

وبدأ عرض الفيلم في السينمات الإنجليزية بلندن يوم الجمعة الماضية الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وذلك وفقا لما ذكره أمير المصري في منشوره الأخير عبر “إنستجرام”.

أغاني فيلم هاشتاج جوزني

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني المختلفة منها الرومانسي والمقسوم، ومنها أغنية للمطرب أحمد سعد من كلمات الشاعر محمد البوغة وأغنية أخري للمطرب أبو.

قال محمد سمير مبروك مؤلف فيلم هاشتاج جوزني، أن العمل نتاج مجهود بذله مع منتج الفيلم والمخرج عصام نصار لما يقرب من عامين ونصف.

وأضاف سمير مبروك فى تصريحات محلّيه، أنه بالرغم من تناول الفيلم لقضية شبابية معاصرة إلا أنه أخذ وقتا طويلا جدا فى التحضير على عكس باقى الأفلام، وذلك من أجل تقديم عمل جيد يتناسب مع جميع فئات الجمهور المصري

وحول تغير اسم الفيلم أكثر من مرة، أكد سمير مبروك أنهم كانوا يبحثون عن أسم يتناسب مع القضية التى يتناولها الفيلم وفى نفس الوقت يكون خفيف فى النطق على جمهور الشباب لذلك تم الاستقرار فى النهاية على اسم هاشتاج جوزني.

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