شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قرارا بتولى الدكتور خالد داغر رئاسة دار الأوبرا المصرية خلفا للدكتور مجدى صابر، على أن يباشر عمله من الأحد المقبل، و"الخليج 365" يبرز أهم المحطات فى حياة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا الجديد.

كان يشغل رئيس البيت الفنى لدار الأوبرا، وعمل أستاذا بالكونسيرفتوار، وهو من عائلة فنية عريقة فهو نجل المايسترو الكبير عازف الكامنجة العالمى الراحل عبده داغر و نشأ وسط بيت فنى فجذبته فكرة العزف والموسيقى الالات الوترية لذلك عشق الموسيقى فسعى إلى الانضمام الكونسفتوار في سن صغير، حيث لم يكن يتعدى عمره العاشرة، وبدأ فى تعلم آلة نفخ تسمى الكورنو.

لقاؤه مع د.أشرف شرارة جعله يغير مساره لينتقل إلى تعلم التشيلو، خاصة أنه يحب صوت التشيلو منذ صغره، وتألق في هذه الآلة وذاع صيته في هذا المجال، وفى مرحلة الثانوية التحق بأوكسترا البحر المتوسط وتعددت سفرياته في أوروبا وشارك في مهرجان ايفردين الدولى عدة مرات ، واحتكاكه المبكر بالغرب والحفلات الخارجية اثقلت خبرته لذلك نجح في عمل شخصية لنفسه وهذا ما أوضحه في الموسيقى التصويرية التي كانت يقوم بتنفيذها في أعماله السينمائية والدرامية.

علاقته بوالده الراحل عبده داغركانت مميزة، حيث إنه لم يفرض عليه تعليم الموسيقى وإنما ترك له حرية الاختيار، خاصة أنه عانى من طفولته في الالتحاق بعالم الموسيقى لذلك ترك حرية الاختيار لأولاده.

د. خالد داغر كان يعشق بجانب الموسيقى كرة القدم لذلك التحق بأحد فرق الناشئين بنادى المقاولين، وفى أحد التدريبات أصيب بكسر فى يده ولذلك نصحه والده بالتركيز فى هواية واحدة، إما كرة القدم أو الموسيقى والعزف، لذلك قرر ترك هواية كرة القدم وركز في الموسيقى تعلم من والده الراحل عبده داغر استمرار التعلم والقراءة وان يشعر انه لم يصل الى النهاية في التعلم حصل على الماجستير فى الفنون 2003 حصل على الدكتوراه فى الفنون 2007.

د.خالد داغر لديه 3 ابناء هنا وفرح وعبد الله وعام 2009 بدء المشاركة في بعض الاعمال السينمائية و الدرامية بتنفيذ الموسيقى التصويرية منها مسلسل الحارة وفيلم صرخة نملة وغيرها من الاعمال.