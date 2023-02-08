هجوم شديد على أصالة بسبب زلزال سوريا.. ورد يستفز جمهورها.. لن تتوقع ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:44 صباحاً - تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري لهجوم من أحد متابعيها استنكر موقفها السلبي في مساعدة الحالات الإنسانية لـ منكوبي الزلزال في الشمال السوري، ليخرج عدد من المدافعين عنها ضد هذا الهجوم .

وكتب أحد مستخدمي «تويتر» في رسالة لأصالة: “على الفنانة وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب، ما حدا يقول ما بقدر، فيهن يفوتوا من المعابر التركية.. كلفة ‎مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً ما تواخذوني، ناطرين المساعدات الإنسانية”.

وقامت أصالة بالرد على التغريدة بقولها: “أكيد يا أخي العزيز ربيع ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ماوقفت عنّه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤوليه ماوقفوا !!”.

وعقب قيام الفنانة السورية أصالة بالرد، انهالت تغريدات جمهورها معبرة عن استيائها من أسلوب الرسالة.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

استيقظت كل من تركيا وسوريا، فجر يوم الإثنين، على وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.9 درجة بمقياس ريختر.

وخلف الزلزال مئات القتلى وآلاف المصابين، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض.

وتواصل الحملات المطالبة بالتبرع لمنكوبي الزلزال المروع من نجوم العرب والعالم إلى الآن، بعد انتشار مشاهد من الدمار الذي خلفه الزلزال في المناطق المنكوبة، ومنهم الفنانة أصالة التي نشرت في وقت سابق تغريدة قالت فيها: “صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل”.

أصالة تتصدر التريند بسبب “غلبان”

ومن الجدير بالذكر أن المطربة أصالة نصري قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ عدة أشهر بعد طرح أغنيتها الجديدة “غلبان” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، والتي حققت منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 78 مليون مشاهدة.

وجاءت الأغنية من كلمات/ منة القيعي، ‎لحن /ايهاب عبد الواحد، ‎توزيع/ أحمد طارق، يحيي ‎اكورديون /وائل النجار ‎كيبورد/اسامه الصغير ‎مكس وماستر / عمار خاطر إنتاج وتوزيع : روتانا إشراف عام: فائق حسن.

اعتذار أصالة عن التدخين في سعودي أيدول

وفي وقت سابق، اعتذرت الفنانة أصالة عن التدخين في كواليس برنامج اكتشاف المواهب سعودي أيدول، حيث انتشرت خلال الإيام الماضية فيديو لأصالة وهي تدخن، مما أثار غضب الجمهور منها.

حيث ردت على تغريدة تدافع فيها أحلام قائلة: “غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي، واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي، وطبعاً ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس، بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقه موجوده وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها.

أغاني أصالة نصري الجديدة

في شهر أغسطس الماضي.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»- أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

واستقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

أحدث أعمال أصالة

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم “غلبان” 7 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب” بعد 9 أيام من طرحها.

كما حقق كليب «سيد الغرام» لـ أصالة، والفنانة المغربية أسماء لمنور، 10 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع يويتوب، في 23 ديسمبر الماضي. كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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