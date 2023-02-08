شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نابولي يعلق على رحيل أوسيمين فى الصيف.. موقف مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص رئيس نابولي على التعليق للمرة الأولي، عن رحيل النجم النيجري فيكتور أوسيمين، حيث أكد أن رحيل اللاعب عن الفريق مغلق تمامًا فى الصيف المقبل، كما أنه لا يوجد أي نية لدي نجم الجنوب فى التفريط بخدمات اللاعب، أيا كانت الإغراءات المادية التى سيتلقاها الفريق.

وأضاف رئيس نابولي أنه قام بالإجتماع مع المدرب الإيطالي سباليتي، المدير الفني للفريق، والذي أكد على حاجة الشديدة لإستمرار اللاعب حتى فى حالة الحصول على لقب الكاليتشو هذا الموسم.

حيث تري إدارة نابولي وجهازه الفني أن الفريق سيكون قادرا على المنافسة بقوة فى دوري الأبطال هذا الموسم فى حالة إذا ما حافظ الفريق على القوام الأساسي للاعبيه ورفض التفريط فى أعمدة الفريق الأساسية.



سباليتي يعد بتحقيق دوري الأبطال

وفى سياق آخر، تناول سباليتي خسارة الفريق هذا الموسم كأس إيطاليا، حيث أكد أن الهدف الأسمي للفريق هذا الموسم تحقيق لقب الدوري الإيطالي، بجانب تحقيق لقب دوري الأبطال عن النسخة الحالية.

وأضاف سباليتي بأن فريقه لديه القدرة على تحقيق ذلك، وإنه يثق فى قدرتهم على مناطحة كبار القارة العجوز وتحقيق نتائج طيبة للغاية هذا الموسم، فى حالة ثقة اللاعبين فى إمكانيتهم.