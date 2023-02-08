شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب ذا فويس كيدز خالد الفايد يفاجئ الجمهور باعتزال الغناء: مش عايز فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ المطرب الشاب خالد الفايد جمهوره باتخاذ قرار اعتزال الغناء ونشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له وهو يرتدى زيا إسلاميا، معلقا "اللهم اجعل توبتى وعملى خالصاً لوجهك الكريم، وباعتذر مش هرد على أى حد يدلنى على طريق فيه معصية لربنا عز وجل، مضيفا أرجوكم محدش يقوللى غنى تانى كفاية بجد مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أى سراب من ده كله".

وكان حرص النجم أحمد سعد منذ فترة على تهنئة المطرب الشاب خالد الفايد على أغنيته الجديدة التى قام بطرحها مؤخرا بعنوان "أنا حد جديد"، والتقى بالمطرب الشاب داخل أحد الاستوديوهات وشاركه غناء أغنيته الشهيرة "عليكى عيون".

وأعرب خالد الفايد عن سعادته البالغة بتهنئة الفنان أحمد سعد، ونشر الفيديو الذى يجمعه به أثناء مشاركته فى غناء "عليكى عيون" عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليه: "أنا بحب أحمد سعد يا جماعة والله".