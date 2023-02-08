شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ندوة فنية لأهم محطات علاء ولى الدين بسينما الهناجر إحياءً لذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين بعرض فيلم " الناظر صلاح الدين " وذلك في السادسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير ويلى العرض ندوة فنية لابراز وأهم محطات الفنان الراحل علاء ولى الدين الفنية وكيف نجح في الوصول إلى عالم النجومية والشهرة ويدير الندوة المخرج أشرف فايق ويحضرها المخرج مجدى الهوارى.

رحل علاء ولي الدين عن عالمنا في سن مبكرة وهو في الـ 39 من العمر، وولد بمحافظة المنيا، وكان والده يعمل مديرا لملاهي القاهرة وعاشقا للتمثيل ولذا شارك بأدوار ثانوية في عدد من الأفلام والعروض المسرحية، ثم أحب علاء ولى الدين التمثيل ولذلك شارك فى العروض التى كان تقام على مسرح المدرسة، وساعده والده بعد ذلك بالعمل كمساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش لمدة 4 سنوات.

اكتسب علاء ولى الدين خبرة وصنع صداقات عديدة في الوسط الفني، ثم تلقى دورات تؤهله للعمل أمام الكاميرا، وبدأ في التمثيل بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها "أيس كريم في جليم"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "النوم فى العسل"، وفي عام 1999 تحمس له المخرج شريف عرفة ورشحه لبطولة فيلم "عبود على الحدود" وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى النقد وشباك التذاكر، الأمر الذي شجع المنتجين على منحه فرصة أكبر وأوسع.

ويعد فيلم "الناظر" إنتاج عام 2000 صانع النجومية الحقيقي لـ"علاء ولي الدين" إذ حقق إيرادات كبيرة، واعتبره زملائه الفنانين "فال خير" لأن الظهور بجانبه كان خطوة للإمام في مشوارهم الفني، فقد توهج بجانبه أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، والذين انطلقوا إلى النجومية بعد ذلك وقدموا بطولات سينمائية.