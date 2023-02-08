شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يجرى بروفات موسيقية بمنزله استعدادًا لحفلى دبى وأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكينج محمد منير للسفر خلال الأيام المقبلة الى دبي وأبو ظبى للمشاركة في حفلتين هناك الأولى يوم 19 فبراير بدبى والثانية يوم 25 من الشهر نفسه في أبو ظبى وقد أجرى منير بروفة موسيقية مع فرقته بمنزله تجهيزا لبرنامج الحلفتين واختيار اغانى الحفلتين ، كما يجرى بروفة اخرى قبل السفر بيومين ايضا ولقد روج الكينج عن هذه الحفلات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام بنشر بوسترات الحفلات .

وكان آخر ظهور لمحمد منير من خلال زفاف الفنان أحمد عصام مهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية حيث شهد الكينح محمد منير والنجم تامر حسني على عقد القران.

وكانت آخر أعمال محمد منير أغنية "للي" التي قام بطرحها مؤخرًا بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، والتي حصدت إشادات واسعة وقت طرحها عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع أمير محروس وإخراج مريم الباجوري.

كما أن برنامج الدوم عرض مؤخرا خلال حلقته الثالثة من موسمه الثاني، فيلما قصيرا عن حياة الكينج محمد منير الفنية باعتباره ابن الصعيد، منذ بداياته مروراً بمراحل حياته الفنية لوصوله للنجومية، وقدم الفيلم الفنان أحمد أمين.